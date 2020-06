Eltern können SMS mitlesen

Was Eltern können, könnte bald auch Chefs auf Ideen bringen. Datenschützer sehen jedenfalls die Privatsphäre in Gefahr. Bemilo heißt ein Dienst, der das Vodafone-Netz in Großbritannien nutzt und Eltern die totale Überwachung ihrer Kinder ermöglichen will. Um rund fünf Euro im Monat können sie dann die SMS ihrer Kinder mitlesen, Anrufe verfolgen und das Telefon aus der Ferne abschalten. Wenn die Kinder eine neue Telefonnummer in der Kontaktliste speichern wollen, werden die Eltern automatisch darüber informiert und können Nummern gegebenenfalls auch ablehnen. Außerdem können sie das Telefon während der Schulzeit für Anrufe sperren und den Kindern Ärger mit den Lehrern ersparen.



Klingt toll und ist doch höchst zweifelhaft: Bemilo wirbt vermutlich deshalb mit dem Schutz vor mobilem Mobbing. Außerdem hätten die Erziehungsberechtigten ständig die volle Kostenkontrolle.