Auf der Suche nach Leben auf fernen Planeten hat das Weltraumteleskop " Kepler" elf neue Planetensysteme entdeckt. Diese bestehen aus 26 Planeten in verschiedenen Größen, wie die US-Weltraumbehörde NASA am Donnerstag mitteilte. Einige von ihnen verfügen demnach über einen Radius, der eineinhalb Mal so groß ist wie der der Erde. Andere übertreffen laut NASA dagegen noch den Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems. 15 dieser Exoplaneten liegen größenmäßig zwischen der Erde und dem Neptun. Einige umkreisen ihren Stern alle sechs Tage, andere alle 143 Tage.



Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Das Weltraumteleskop " Kepler" sucht seit März 2009 mit der größten Kamera, die jemals in den Weltraum gebracht wurde, nach einer zweiten Erde im All. Die nach dem deutschen Astronomen Johannes Kepler benannte Sonde kann mit ihrer 95-Megapixel-Kamera den leichten Dimmer-Effekt erfassen, der entsteht, wenn ein Planet von der Erde aus gesehen vor seinem Stern vorbeizieht. Fast alle Exoplaneten, die bisher entdeckt wurden, bieten keine Bedingungen, unter denen Leben möglich wäre.