Eintauchen in die Welt der Flugsicherung

Am Samstag gibt die Austro Control Einblicke in die Tätigkeiten von Fluglotsen am Ort des Geschehens, der Überflugs-Kontrollzentrale in Wien. Im Tower- und Flugsimulator werden Besucher über die Technik im Hintergrund informiert. Kommen kann Jeder, einzig eine Anmeldung ist erforderlich.