Einarmige Frau wird für ihr Tinder-Profil im Netz gefeiert

"Gesicht 10/10, Körper 9/10, Persönlichkeit 20/10, Arme 1/2“ – Mit diesem Tinder-Profil begeistert eine junge Amerikanerin gerade das Internet. Die 21-jährige namens Lauren spielt mit der Beschreibung darauf an, dass sie im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall einen Arm verloren hat. In einem Interview mit Buzzfeed erklärt die junge Frau aus San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien, wie es dazu gekommen ist: "Ich war ziemlich schnell auf einem Moped unterwegs und habe die Kontrolle verloren." Sie sei runtergeflogen und gegen ein Straßenschild geknallt, das ihren Arm abgetrennt hat.

Die sozialen Medien hätten eine große Rolle gespielt, ihr dabei zu helfen, damit klarzukommen. "Eine Zeit lang, bin ich mit Witzen darüber überhaupt nicht klargekommen", sagt Lauren. "Aber dann habe ich selbst damit begonnen, es mit Humor zu nehmen und es hat mir irgendwie geholfen."

Zum Beispiel teilte sie ein Foto von ihrer angemalten Schulter, neben die sie eine Zigarette drapierte und schrieb dazu: "Arm? Den Namen habe ich seit Jahren nicht gehört."

i was in the ocean and this lil kids like "what happened to ur arm" and i told him it was a shark and he ran out and has yet to get back in