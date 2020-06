Ein Unbekannter im Schwimmbecken

Engmaulfrösche leben in Übergangsgebieten von Savannen zu Galeriewäldern und halten sich meist in der Nähe von Termitenhügeln auf. Der Fund biete die Chance, mehr über die evolutionären Zusammenhänge dieser Tierfamilie zu verstehen. „Leider schreitet in der Gegend die Naturzerstörung so schnell voran, dass viele Arten aussterben, bevor sie überhaupt entdeckt werden“, bedauert Daniel Cuentas.



Einen offiziellen Namen hat der Frosch aus dem Pool noch nicht. Klar ist aber: Er gehört zu den Microhylidae, den Engmaulfröschen. Sie kommen nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Afrika, Asien und Australien vor. Ein Gentest muss jetzt den Beweis bringen, ob es sich tatsächlich um ein neues Mitglied dieser mehr als 400 Arten umfassenden Großfamilie handelt.