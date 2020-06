Ein Landwirt auf Zeit

Um das alles unter einen Hut zu bekommen, mussten intelligente Lösungen gefunden werden. Es fiel die Entscheidung, nur schrittweise auszubauen, und zwar in einem Modulsystem. „Wir machen das so“, erklärt Nowak, „dass wir uns so alle zwei Jahre quasi ein Stückerl Bauernhof dazukaufen, ein Stückerl Wald, ein Stückerl Obstwiese. Man muss sich das wie bei einem „Playmobil“-Bauernhof vorstellen.“ Ursprünglich gehörte das Landleben gar nicht zu seinem Lebensentwurf. Erst als ein Freund im verwunschenen Ort am Kamp für wenig Geld ein verlassenes Haus erwarb und man ihm beim Renovieren half, war auch Nowak auf den Geschmack gekommen. Letztendlich hat sich dann eine ganze Gruppe von Wienern in der Nachbarschaft angesiedelt.