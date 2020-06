Ein Hoch auf Wolfgang: Der Sommer ist da

Herrliches Sommerwetter und ein verlängertes Wochenende: Der Pfingstreiseverkehr sorgt für Staus auf den Transitrouten in den Süden. Besonders belastet war am Samstag in der Früh die Tauernautobahn (A10) zwischen Bischoftshofen und Flachau, meldete der ÖAMTC. Dort gab es rund 15 Kilometer Stop-and-Go-Verkehr, schon kurz nach 5.00 Uhr seit die Blockabfertigung vor dem Tauerntunnel eingeführt worden.

Vor der Mautstelle St. Michael im Lungau betrug der Stau zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Kilometer. Auch auf der Ausweichstrecke, der Katschberg Straße (B99), staute es vor einer Baustelle zwischen Untertauern und Tweng. Laut ÖAMTC dürfte sich die Situation im Laufe des Samstagvormittags noch verschärfen. In Bayern war die A8 (Verbindung München - Salzburg) abschnittsweise verstopft, vor dem Grenzübergang Bad Reichenhall kam es zu rund 30 Minuten Wartezeit.