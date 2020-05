Ebay-Manager Thompson wird Yahoo-Chef

Der Internet-Pionier, der unter anderem mit sinken Werbeeinnahmen kämpft, hatte Anfang September Konzernchefin Carol Bartz gefeuert. Sie soll unter anderem nicht schnell genug die Sanierung vorangetrieben haben. Seitdem wurde nach einem Nachfolger gesucht - wobei zum Teil schon angezweifelt wurde, ob Yahoo überhaupt noch selbst einen neuen Chef finden muss. Denn der Konzern prüft auch einen Verkauf oder die Trennung von großen Unternehmensteilen.



Zuletzt tendierte der Verwaltungsrat nach Informationen des " Wall Street Journal"-Blogs "All Things Digital" eher dazu, für Milliarden Beteiligungen in China und Japan abzustoßen. Die Angebote für das gesamte Unternehmen - unter anderem waren diverse Finanzinvestoren interessiert - seien nicht hoch genug gewesen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. "All Things Digital" nannte in dem Bericht bereits auch Thompson als wahrscheinlichen nächsten Chef, einen halben Tag vor der offiziellen Ankündigung.



Die Aktie gab in einer ersten Reaktion an der New Yorker Börse um 1,6 Prozent auf gut 16 Dollar nach.