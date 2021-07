eBay kauft gebrauchte Elektronik-Ware

eBay will den Verkauf gebrauchter Elektrogeräte erleichtern: Nutzer sollen Handys, Computer und Spielkonsolen über einen Händler sofort zu Geld machen können. Dafür kooperiert der Online-Marktplatz mit dem Frankfurter Unternehmen Flip4new. Dies sei eine Alternative zum klassischen Verkauf auf der Plattform, teilte eBay am Donnerstag in Berlin mit. In den USA ist dieser Weiterverkauf seit Oktober 2010 möglich.



Nutzer müssen einige Informationen zum Zustand des Gerätes angeben und erhalten dann ein Angebot. Greifen sie zu, bekommen sie nach Angaben von eBay "innerhalb einiger Werktage" das Geld überwiesen oder über den Bezahldienst Paypal gutgeschrieben.