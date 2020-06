Drei-Netzausfall: Entschädigung möglich

Viele Nutzer forderten auch eine Entschädigung dafür, dass sie so lange nicht erreichbar sein konnten. Dem hat Drei nun teilweise eine Absage erteilt: "Eine generelle Wiedergutmachung für alle Kunden wird es nicht geben", erklärt Drei-Sprecherin Maritheres Paul gegenüber der futurezone. Dies sei nicht umsetzbar, da nicht alle Kunden in gleichem Ausmaß betroffen waren. Dennoch besteht Hoffnung, eine Entschädigung zu bekommen. "Jeder Kunde kann sich direkt an uns wenden und wir werden dann jeden Fall überprüfen und entscheiden", so Paul.



Rechtlich steht den Kunden nur dann etwas zu, wenn die Verfügbarkeit während eines Kalenderjahres weniger als 97 Prozent beträgt. Dazu müsste das Netz insgesamt knapp elf Tage ausfallen.