Dragon: Private Raumfähre auf erster Mission

Der erste private Raumtransporter der Geschichte ist am Sonntagabend (Ortszeit) problemlos ins All gestartet. Die unbemannte „ Dragon"-Transportkapsel hob mit Hilfe einer Falcon 9-Rakete plangemäß um 20.35 Ortszeit (02.35 Uhr MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida ab. Bis zum Schluss hatten die Ingenieure noch wegen der recht hohen Regenwahrscheinlichkeit um den pünktlichen Start gebangt.

Eis für die ISS

Nach dem geglückten Testflug im Mai ist es der erste von zwölf geplanten Transportflügen, die das Unternehmen SpaceX mit der US-Raumfahrtbehörde NASA vereinbart hat. Bleibt der Drache plangemäß auf Kurs, wird er an diesem Mittwoch mit 455 Kilogramm Forschungsmaterial an Bord an der Internationalen Raumstation ISS andocken. Für die Astronauten in der Raumstation hat „ Dragon" aber noch etwas ganz Besonderes dabei: Es gibt „fliegende Eiscreme", verriet NASA-Programm-Manager Michael Suffredini. „Wir versuchen, etwas `Bonus-Essen` für die Crew mit hochzuschicken."

Kapsel soll Ende Oktober zurückkehren

Dafür, dass die Vanille-Eiscreme mit der Schokosauce auf dem dreitägigen Flug zur Station nicht schmilzt, sorgt ein Kühlschrank im Bauch des Drachen. Er soll auf dem Rückweg Urin- und Blutproben für einige Experimente kühlen. „Wir sind sehr aufgeregt", erklärte SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell Journalisten. „Zum ersten Mal haben wir elektronische Ladung an Bord." Am 28. Oktober soll die Kapsel vor der Küste Südkaliforniens im Meer landen.