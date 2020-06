"Dragon" auf dem Heimflug zur Erde

Die Mission des ersten privaten Raumtransporters im All nähert sich ihrem Ende. Am Donnerstag um 11.49 Uhr MESZ löste sich " Dragon" von der Internationalen Raumstation ISS und begann den Rückflug zur Erde. Dort soll die sechs Tonnen schwere Kapsel an drei Fallschirmen kurz vor 17.00 Uhr vor Kalifornien im Pazifischen Ozean landen.