Donald Trump: Ohne Spott über Ford "hätten wir nicht gewonnen"

Fake-Foto und abfällige Postings

Trump war nicht der einzige, der Ford im Zuge ihrer öffentlichen Anschuldigungen gegen Kavanaugh verspottete. Donald Trump Jr. kommentierte bereits die ersten Berichte über die Causa abfällig. Er teilte ein Foto auf Instagram, das einen mit rotem Buntstift geschriebenen Kurzbrief zeigt. "Hi Cindy willst du mit mir gehen", stand in Kinderschrift auf dem Zettel. Darunter waren zwei Kästchen gemalt, die mit "ja" und "nein" überschrieben waren. Gezeichnet war die Botschaft mit "in Liebe Brett" . In der Überschrift des Bildes war zu lesen: "Richter Kavanaughs sexuell übergriffiger Brief, der von den Demokraten aufgestöbert wurde." Damit spielte Trumps ältester Sohn die vorgebrachten Vorwürfe gezielt herunter und zog diese ins Lächerliche.