"Ich feiere Selbstliebe, Akzeptanz, Sichtbarkeit und Lebensfreude mit #DisabledAndCute", schrieb Danielle Perez kürzlich auf Twitter. Dazu postete die junge Frau eine ganze Reihe Bilder von sich. Mit ihrem Beitrag fügt sich die US-Amerikanerin, die aufgrund einer beidseitigen Beinamputation im Rollstuhl sitzt, in eine virale Diskussion ein, die Menschen mit Behinderung feiert.

Celebrating body positivity, acceptance, visibility & joy with #DisabledAndCute "you're so brave" nah, I'm just dope pic.twitter.com/vcmnagyGTb — Danielle Perez (@DivaDelux) 13. Februar 2017

Wie das Online-Portal Mashable und die Huffington Post schreiben, wurde die Kampagne von Keah Brown ins Rollen gebracht. "Teile deine Lieblingsbilder unter dem Hashtag #DisabledAndCute", schrieb Brown, die seit ihrer Kindheit an einer Bewegungsstörungen leidet, Anfang Februar auf dem Mikrobloggingdienst.

I want to shoutout my Disabled brothers, sisters, & non-binary folks! W/ #DisabledAndCute pic.twitter.com/Qcx5mvc1UI — Keah Brown (@Keah_Maria) 12. Februar 2017

"Werden oft als unerwünscht und kaputt gesehen"

"Es herrscht der weitverbreitete Irrglaube, dass Menschen mit Behinderung nicht attraktiv sind", sagte Brown im Gespräch mit der Cosmopolitan. "Wir werden oft als unerwünscht und kaputt gesehen." Die Initiative habe sie gestartet, um der Welt mitzuteilen, dass sie stolz darauf sei, "sich selbst im Laufe der Zeit akzeptiert und angenommen zu haben", so Brown gegenüber der Teen Vogue.

Browns Aufruf sind bisher bereits unzählige Menschen gefolgt. Und so finden sich unter #DisabledAndCute lebensbejahend Fotografien, die die Schönheit und Selbstliebe der Menschen hervorheben.

Your local disabled pastel cutie here for #DisabledAndCute ???????? pic.twitter.com/XfrMGgdBZY — Ophelia Brown (@bandaidknees) 14. Februar 2017

#DisabledAndCute I'm totally game. Mine is inside me, 4 surgeries so far ???? ???????????????? STILL ALIVE HOMIES pic.twitter.com/mn57GZ272Q — Kimani Okearah (@theKimansta) 12. Februar 2017

Woke up to the BEST hashtag, #Disabledandcute ???????? LOVE IT! You all look AMAZING ???? pic.twitter.com/uPty8jbkwf — Kelly PerksBevington (@KellyPeebz) 13. Februar 2017

"Ich werde niemals nicht beeinträchtigt sein"

Brown hofft, dass der Hashtag alle Mitglieder ihrer Community dazu ermutigt sich selbst wertzuschätzen - auch wenn der Rest der Welt das nicht immer tut. "Meine Behinderung macht mich nicht zur Gänze aus, aber sie ist ein großer Teil von mir. Ich werde niemals nicht beeinträchtigt sein, es wäre also lächerlich diesen Teil von mir zu verstecken."