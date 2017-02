Diese Trump-Wähler bedauern ihre Entscheidung

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist für Donald Trump ein zentrales Instrument, seine Botschaften zu verbreiten. Umgekehrt rufen Trumps Gegner zum Protest gegen den 45. Präsidenten auf. Unter @Trump_Regrets bereuen Amerikaner, die angeblich Trump wählten, ihre Stimme "verschwendet" zu haben. Die Seite hat 148.000 Follower.

In Donald Trumps erster Woche als Präsident hat er sich mit seiner Politik viele Gegner geschaffen. Das Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern oder die Beförderung seines Chefideologen Stephen K. Bannon in den Nationalen Sicherheitsrat brachte Teile des amerikanischen Volkes gegen Trump auf. Auf der Twitter Seite @Trump_Regrets werden Tweets unzufriedener Bürger gepostet, die Donald Trump Vorwürfe wegen seiner umstrittenen Politik machen.

So schreiben Nutzer etwa, dass sie sich "schämen" oder Trump wird als "Lügner, Soziopath und Rassist" beschimpft.

@realDonaldTrump Im starting to regret voting for Mr. Trump. Feels like i been conned. Hope not. Please make america great again like u said — Jeff Byrd (@JeppydoveJeff) 1. Februar 2017

@realDonaldTrump Didnt know a vote 4u meant giving real power/natonal security 2Bannon-unelected/unaccountable 2the American people. #regret — Lisa Wingo (@lisawingo) 31. Januar 2017

@realDonaldTrump It took 11 days to make me regret my vote. I refuse to salute the Rainbow Flag. I should have known you were a liar — Ray Man (@RayMan962) 1. Februar 2017

@realDonaldTrump I voted for you cos I thought maybe it was a good idea to shake things up a bit in politics. Biggest regret of my life! — James Connor (@ConnorJame) 31. Januar 2017

@POTUS @realDonaldTrump You are the Worst President Ever! I want my vote back! You are not a king! @NBCNightlyNews @kcranews — Cheryll Wissel (@Cmwissel) 31. Januar 2017

@realDonaldTrump I voted for you, but may not do it again. Shaming individuals who disagree with you is unconscionable and unpresidential, — Mary Osborne (@MaryOsborne8) 31. Januar 2017