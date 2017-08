Diese Comics zeigen, wie mühsam Dating sein kann

In Zeiten von Online-Partnervermittlungen und Dating-Apps wie Tinder scheint die große Liebe immer nur einen Klick entfernt. In der Realität sind aber viele Menschen frustriert von ihren Erfahrungen mit modernen Datingmethoden. So wie zum Beispiel die in Amsterdam lebende Art Directorin Jessica Stahl, die negative Erfahrungen auf charmante Art und Weise auf Papier bringt. Der Huffington Post erzählte die 27-Jährige, dass ihre Doodles auf ihren eigenen Lebenserfahrungen und Beobachtungen von Menschen aus ihrem Umfeld beruhen.

Die Heldin in ihren Comics beschreibt sie wie folgt: "Sie ist jemand, der sich nicht festlegen will, aber gleichzeitig nach Liebe sucht. Sie lebt ihre Sexualität und realisiert auf eine komische Art, dass ihre vorgefassten Meinungen zu Männern und Dating wirklich daneben sind."

Thanks #tinder for giving it to me straight Ein Beitrag geteilt von Doodles By Jess (@vanillacooldance) am 12. Mär 2017 um 13:31 Uhr

Thank you for your not so subtle way of saying you like to receive but not give...noted. Ein Beitrag geteilt von Doodles By Jess (@vanillacooldance) am 28. Jun 2017 um 5:11 Uhr

Woops...This weeks #yourstorysunday inspired by @daniellejvetter Ein Beitrag geteilt von Doodles By Jess (@vanillacooldance) am 13. Aug 2017 um 7:20 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Doodles By Jess (@vanillacooldance) am 14. Mär 2017 um 5:22 Uhr

An in-depth look into the tinder behaviors or men and women. Kidding! A surface-level look into one male and one female friend ???? ???? ❤️ Ein Beitrag geteilt von Doodles By Jess (@vanillacooldance) am 3. Aug 2017 um 5:02 Uhr