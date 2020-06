Die Volksschule mit den 30 Fremdsprachen

Populistische Parteien wettern deshalb schon lange, dass "österreichische" Schulkinder zur Minderheit in den heimischen Klassenzimmern geworden seien. Susannah Bständig hat all diese Schreckensszenarien oft gehört – daran glauben tut die Direktorin der EVS nicht: "Ich habe 100 Prozent Kinder an der Schule und mir ist wurscht, woher sie kommen." Bständig geht mit ihrer Volksschule im sozial schwächsten Bezirk Wiens schon seit Jahren andere Wege. "Es geht darum, die Vielsprachigkeit nicht als Makel, sondern als das zu sehen, was sie ist: eine Riesenchance für die Kinder und für die ganze Gesellschaft."

An der EVS werden sogenannte Sprachateliers angeboten. Arben absolvierte etwa einen sechswöchigen Schnupperkurs in Ungarisch, Jenny versuchte sich in Portugiesisch und Paul verfügt über einen kleinen französischen Grundwortschatz. Darüber hinaus wurde aber auch der muttersprachliche Unterricht stark ausgeweitet. "Zig Studien haben bewiesen: Wer seine Muttersprache nicht kann, lernt auch Deutsch nicht gut genug."

Mittlerweile gibt es deshalb auch an fast allen Pflichtschulen in Wien Zusatzlehrer für muttersprachlichen Unterricht. "Seit Einführung des verpflichtenden Kindergartenjahres ist es auch seltener der Fall, dass Kinder in die Volksschule kommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen", sagt Bständig. Die Stadt Wien intensiviert heuer auch ihren sogenannten Leseschwerpunkt – Crashkurs, Lesewoche und Wien-weiter Lesetest inklusive.

Also alles eitel Wonne? "Zu tun gibt es noch viel", sagt Bständig. "Dringend notwendig wäre, dass jede Schule einen Sozialarbeiter hat. Denn gerade Migranteneltern sind mit Alltagsfragen oft überfordert. Da könnte leicht geholfen werden."