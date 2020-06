Die Kritiker der Vorratsdatenspeicherung

Für Kritiker der Vorratsdatenspeicherung stellt diese einen schweren Eingriff in das Grundrecht auf Privatsphäre dar. Von jedem Menschen in Europa werden sensible, persönliche Daten ohne jeden Verdacht gespeichert. „Damit wird das Handy zur Wanze und kann mit einer elektronischen Fußfessel für alle Bürger gleichgesetzt werden", kritisiert Josef Irnberger von der Initiative für Netzfreiheit.