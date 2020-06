Die Deutsch-Prüfung ist schon geschafft

Sie gehören zu den Ersten, die ihre Reifeprüfung vollständig nach den Regeln der neuen Zentralmatura ablegen: Die Abschlussklasse 2013/14 des Stiftsgymnasiums St. Paul im Kärntner Lavanttal. Am Montag um 8.00 Uhr starteten 28 junge Frauen und Männer mit dem Gegenstand Deutsch in die schriftlichen Prüfungen. Der KURIER hat die Prüfungsfragen der Zentralmatura in Deutsch für Sie zum Download:

Lehrer in St. Paul ist Pater Thomas Petutschnig, der gleichzeitig Schuldirektor ist.

Die vom bifie ausgearbeiteten Fragestellungen wurden in Papierform von einem speziellen Kurier-Unternehmen nach St. Paul gebracht, erklärte Pater Thomas in einem im Vorfeld der Prüfungen geführten Gespräch mit der APA. Geöffnet wurde das Kuvert erst unmittelbar vor der Klausur vom Lehrer im Klassenzimmer. Neue Regeln hin oder her - nervöser als in vergangenen Jahren war der Deutschlehrer nicht, sagte er und ist damit wohl nicht allein: "Auch wenn ich diesen Jahrgang mit anderen vergleiche, ist die Aufregung unter den Schülerinnen und Schülern nicht größer."

Alles wie gehabt also? Nicht ganz. Obwohl die Zentralmatura in einzelnen Fächer schon seit Jahren an sehr vielen Schulen in einzelnen Fächern durchgeführt wird, ist diese eine Premiere. Zum ersten Mal läuft alles nach den neuen Regularien ab. Das heißt, dass die Prüflinge in den vergangenen Wochen und Monaten "vorwissenschaftliche Arbeiten" verfasst haben. Nach den nun gestarteten zwei Wochen mit schriftlichen Prüfungen werden die Arbeiten einer Kommission präsentiert und müssen bei Bedarf auch im Gespräch verteidigt werden. Erst danach werden die Arbeiten benotet.

Die schriftlichen Prüfungen werden in Deutsch, Mathematik, weiteren lebenden Fremdsprachen und je nach Zweig auch in darstellender Geometrie oder Latein abgelegt. Die Fragen kennt der Lehrer natürlich nicht, dennoch ist Pater Thomas überzeugt, dass alle seine Schüler die Aufgabestellung bewältigen können. "Wir sind natürlich vorbereitet. Es geht wie in den anderen Gegenständen um Bildungsstandards." Und die neun verschiedenen Textsorten des Katalogs hat er seinen Schützlingen vermittelt. An zweien werden sie getestet.