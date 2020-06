Die Aliens sind schon unter uns

Die Auslandskarriere des in Österreich heimischen Stars begann vor mehr als 100 Jahren. Im New Yorker Central Park. "Die ersten Tiere wurden bewusst ausgesetzt", sagt Alien-Experte Wolfgang Rabitsch vom Wiener Umweltbundesamt (Abteilung Biologische Vielfalt und Naturschutz). Heute ist der Star der häufigste Vogel in Nordamerika. Er verdrängt heimische Vogelarten von deren Brutplätzen und verursacht Schäden von mehreren Hundert Millionen Dollar jährlich in der US-Landwirtschaft. Stare gehören laut der Weltnaturschutzorganisation (IUCN) zu den 100 größten Invasoren weltweit.

In Europa sind insgesamt rund 11.000 gebietsfremde Arten bekannt, davon rund zwei Drittel Pflanzen und ein Drittel Tiere. Rund 1300 Arten gelten als invasiv, sie schädigen die Umwelt und gegen manche werden Maßnahmen gesetzt.

Invasionsökologe Wolfgang Rabitsch vom Umweltbundesamt nennt weitere Fälle von Alien-Exporten aus Europa nach Übersee: den Rothirsch , der sich seit Beginn des vorigen Jahrhunderts in Neuseeland hält, die Kaninchen von der Iberischen Halbinsel, die in Australien immer noch eine schlimme Plage darstellen. Dazu kommen Rotfuchs, der zur Eindämmung der Kaninchenplage eingeführt wurde, und wild lebende Nachkommen von Hauskatzen sowie Wildschweine, die auch in den USA vorkommen.

INFO

Im September findet in Spanien ein Neobiota-Kongress statt, an dem 300 Invasionsökologen teilnehmen. Gesucht werden effiziente Maßnahmen gegen "alien species".