Das neue Onlinespiel Diablo III bricht alle Rekorde. Wie der Hersteller Blizzard am Mittwoch mitteilte, wurden allein am Tag des Verkaufsstarts am 15. Mai mehr als 3,5 Millionen Exemplare des Videospiels abgesetzt. Dazu kommen noch 1,2 Millionen Spieler des ebenfalls von Blizzard entwickelten PC-Spiels " World of Warcraft", denen im Gegenzug für ein Jahresabonnement von WoW ein kostenloses Exemplar von Diablo III angeboten worden war. Damit ist Diablo III laut Blizzard das am schnellsten jemals verkaufte PC-Spiel.



Wegen Schwierigkeiten in der Startphase von Diablo III erklärte Mike Morhaime, Chef und Mitgründer von Blizzard, sein Bedauern. In den ersten Tagen kam es unter anderem zu zahlreichen Serverabstürzen. " World of Warcraft", der andere große Erfolg des zum französischen Konzern Vivendi Universal gehörenden Unternehmens, zählt mittlerweile rund zehn Millionen Spieler. Diese zahlen nicht nur für den Kauf der Software, sondern auch monatliche Gebühren für den Zugang zur interaktiven Welt.