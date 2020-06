Ein Skandal im Dreivierteltakt

Viele Tanzkurse in Wien und Klagenfurt haben die Kärntner absolviert, Abzeichen in Bronze, Silber und Gold erworben. "Für uns ist Tanzen wie eine Therapie", erzählt Riepl, der mit seiner Frau nicht nur zusammenlebt, sondern auch -arbeitet. "Wenn wir in der Firma Spannungen hatten und am Abend tanzen waren, war alles wieder gut. Man kann nicht tanzen, wenn man verspannt ist. Irgendwann muss man lachen, und dann ist der Druck weg." Am liebsten tanzen die beiden im Dreivierteltakt: "Der Walzer strahlt so eine Lebensfreude aus – die Bewegung, das Schwingen... Wenn man gemeinsam schwingt und im Einklang ist, geht es gut."

Als geweihter Diakon war Riepl viele Jahre als Eheberater tätig. Und hat seinen Paaren immer wieder zum gemeinsamen Tanz geraten. "Tanzen ersetzt oft eine Therapie. Weil man auf den anderen eingehen muss. Man spürt sofort, wenn die Bewegung nicht passt, spürt die Stimmung des anderen." Heute gebe es leider nicht mehr viele Möglichkeiten zum Paartanz, Live-Musik sei vielen Veranstaltern zu teuer. Daher walzt das Ehepaar am liebsten auf Bällen. Und am 31. Dezember, zu den Klängen des Donauwalzers. Ein jährlicher Fixpunkt – "wenn’s sein muss, auch in Skischuhen!"

Bei welchem Walzer vor 41 Jahren der Funke übersprang, weiß Gottfried Riepl nicht mehr – aber er hat eine gute Entschuldigung: "Ich war einfach zu konzentriert auf meine Tanzschritte und auf das Gespräch mit ihr."