Der verpatzte Nachzipf als zweite Chance

Wenn Schüler nach einem verpatzten Nachzipf zu ihr kommen, schaut sie sich erst einmal an, wo das Problem liegt: "Wenn ich das Gefühl habe, der Schüler sitzt einfach nicht in der richtigen Schule und ist total überfordert, empfehle ich, die Schule zu wechseln. Der Mensch braucht für ein glückliches Leben keine Matura. Manche jungen Leute schaffen sie auf dem zweiten Bildungsweg. Sie brauchen eine längere Pause vom Gymnasium."



Manchmal hat das Kind aber nur einen Hänger, weil sich zum Beispiel die Eltern scheiden lassen. Oder es ist gerade in der Pubertät und investiert mehr Energie in die neue Freundin als in Hausübungen. "In diesem Fall helfen Gespräche mit Eltern und Schülern. Gemeinsam kann man versuchen, das Problem an der Wurzel zu packen", weiß die Psychotherapeutin aus Erfahrung.