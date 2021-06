Der „Star“ des Stammbaumes

Der Auswertung der Forscher ist zu entnehmen, dass es sich um einen noch ungewöhnlichenVertreter der Gattung Homo handelt: Der zierliche Homo naledi wirkt auf Grund seiner teils sehr archaischen, teils sehr modernen Merkmale wie ein evolutionäres Puzzle wirkt. "Das ist eine höchst seltsame Kombination von Merkmalen", sagt Anthropologe John Hawks. So hatten Vertreter der Art offenbar recht menschenähnliche Füße, aber ihr Gehirn erinnert in seiner geringen Größe eher an Australopithecinen – es hat gerade einmal das Volumen einer Orange und liegt damit außerhalb der Spannweite, die von frühen ostafrikanischen Vertretern der Gattung Homo bekannt ist, wie etwa dem Homo habilis oder dem Homo rudolfensis.

Auch die Hände und Handgelenke wirken modern, die gebogenen Finger dagegen erinnern an nichtmenschliche Primaten und könnten, ebenso wie seine Schultern, beim Baumklettern geholfen haben. „Seine Hände konnten Werkzeuge benutzen“, meint Tracy Kivell vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. „Überraschenderweise sind die Finger von Homo naledi stärker gebogen als die der meisten anderen frühen Hominiden. Das deutet darauf hin, dass er klettern konnte.“ „Im Gegensatz dazu sind seine Füße kaum von denen eines modernen Menschen zu unterscheiden“, ergänzt US-Anthropologe William Harcourt-Smith. Genau wie seine langen Beine sind sie ein Indiz dafür, dass er lange Strecken zurücklegen konnte.