Den Pandas geht das Fressen aus

Der Große Panda steht bereits auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN, was bedeutet, dass er stark gefährdet ist. Frei lebend kommen die Säugetiere mit der auffallend schwarz-weißen Zeichnung nur noch in einigen isolierten Bergregionen Chinas vor, darunter in den Qinling-Bergen.

Jahrzehntelange Wilderei hatten die Population stark dezimiert. Zum Schutz der Pandas startete die chinesische Regierung im Jahr 1992 ein nationales Schutzprogramm. Doch nun kommt ein neues Problem hinzu: Bambus ist das Grundnahrungsmittel der Pandas - bis zu 38 Kilogramm verdrückt ein ausgewachsenes Tier davon pro Tag.