Demonstrationen gegen Apple geplant

Die Protestaktionen werden von den Plattformen Change.org und SumOfUs.org organsiert und sollen unter anderem in Washington D.C., New York City, San Francisco, London und Sydney stattfinden. Die Aktivisten wollen damit schlechte Arbeitsbedingungen anprangern, wie sie in einigen von Apples Zulieferbetrieben in Asien herrschen sollen. Eine Sprecherin von Change.org gab gegenüber CNNMoney an, dass bei der Aktion in New York City rund 40 Teilnehmer erwartet werden. Im Vorfeld wurden bereits Petitionen gestartet, die Apple zum Umdenken animieren sollen. Insgesamt konnten in diesem Rahmen bislang rund 250.000 Unterschriften gesammelt werden.