Pubertät: Durch diese 7 Krisen müsst Ihr durch

Mein Kind pfeift auf die Schule.

Als Elternberaterin und Mathemarik-Lehrerin erlebt Ines Berger täglich die Auswirkungen des Schul-Drucks. "Eltern haben hohe Ziele für ihre Kinder, aber die ziehen da nicht immer mit. Du sollst es einmal besser haben als ich, kommt da oft. Wenn diese Ziele auseinanderdriften, kommt es zu enormen Konflikten in den Familien", weiß sie. "Was in den Familien dadurch zerstört wird, ist viel schlimmer als schlechte Noten."

Aber was tun, wenn Kinder das Lernen verweigern? "Finden Sie heraus, was das Kind braucht. Aber ohne Ihre eigenen Ängste und Erwartungen einzubeziehen." Und Verständnis haben: "Es ist schwierig, jeden Tag sechs Stunden lang in jedem Fach motiviert und leistungsfähig zu sein", sagt Beraterin Berger.

Sogar mit einem Misserfolg müssen Eltern umgehen lernen. Die Klasse wiederholen oder bei der Matura versagen. "Eltern schaffen es oft nicht, Verantwortung zu übertragen. Manchmal muss man auch sagen: Da hat mein Kind eine Erfahrung gemacht. Ich helfe ihm dabei, das Beste daraus zu machen."

Sie erlebt oft, dass Eltern zu viel Druck machen. "Lassen Sie auch einmal den Lehrer den Bösen spielen, als dass sie den Konflikt immer in der Familie austragen", so die Pädagogin, "es hat eine schlechtere Note im Halbjahreszeugnis noch niemandem geschadet". Es gehe darum, "die Eigenverantwortung des Kindes zu stärken. Spätestens als junge Erwachsene müssen sie sich ja dann selbst organisieren."