Love is in the air. Dem einen gilt sie als die schönste Sache der Welt, dem anderen als Mittel zum (Fortpflanzungs-)Zweck, dem dritten als Quelle von Schmerz und Leid. Welcher Fraktion auch immer Sie angehören: Am Valentinstag wird die Liebe hochgehalten. Wir feiern mit und stellen 14 liebevolle Fragen zum liebestollen 14. Februar.

Mehr knifflige Fragen und Rätsel finden Sie unter kurier.at/quiz.