Das Internet wird zum Überwachungsnetz

Wer heute im Internet ein Buch oder eine DVD bestellt, erhält vom Anbieter sofort ein paar Tipps, welche Bücher einen noch interessieren könnten. Das digitale Profil weiß mehr als jeder Leser, wobei es zu kuriosen Empfehlungen kommen kann. Wer etwa eine DVD über die Pop-Gruppe der 1960er- Jahre "The Mamas and the Papas" bestellt, bekommt auch ein Buch angeboten: "Mamas und Papas: wie wir täglich fröhlich scheitern". Wer die Rockband "Triumph" schätzt, muss sich mit Angeboten von Triumph-Stützstrumpfhosen beschäftigen.

Derartigen Irrtum will das größte soziale Netzwerk der Erde, facebook, künftig verhindern. Um einen hohen Preis. 800 Millionen Menschen sind auf facebook, in der Vorwoche war eine halbe Milliarde Menschen gleichzeitig per Computer oder Handy in das Netzwerk eingeschaltet. Das ist die weltgrößte Plattform für Werbung, wie ein riesiges Plakat, das sich über die Erde wölbt.



Aber da beginnt erst die Fantasie der jungen Gründer aus Kalifornien. Jetzt will facebook-Gründer Mark Zuckerberg aus seiner Erfindung Lebensarchiv und Konsumplattform gleichzeitig machen. Wenn Zuckerbergs Pläne Realität werden, dann sind wir alle nur mehr digitale Nummern, die ihr Leben permanent ins Internet stellen und einander beim Konsumieren beobachten. Leben als digitale Ziffernfolge. Aus unserer Existenz wird eine Seite im Internet. Nie hat das Wort "Killerapplikation" einen Zustand so perfekt beschrieben wie hier.