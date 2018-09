Darum will Mike Pence nicht mit Frauen allein sein

Aus dem Artikel geht hervor, dass Pence an keinen Veranstaltungen ohne seine Frau teilnimmt, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird. Er wolle seine Ehe schützen, indem er sich keinen Versuchungen aussetzt. In den sozialen Medien wird diese These seither heiß diskutiert, vor allem weil es gerade im politischen Betrieb nicht unüblich ist, dass Gespräche unter vier Augen geführt werden. Für Clara Jeffery, Chefredakteurin des linksliberalen Magazins Mother Jones ein Beispiel dafür, dass Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Sie schreibt auf Twitter: "Wenn Pence nicht mit Frauen allein essen will, wird er keine Frauen in führende Positionen berufen. Wie soll eine Frau Stabschefin werden, oder seine Anwältin, oder Kampagnenmanagerin?"