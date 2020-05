Cyberkriminelle auf Daten-Jagd

Wenn pauschal vom Hacker gesprochen wird, denken die meisten Konsumenten wohl an den sogenannten "Carder": Dabei handelt es sich um einen Cyberkriminellen, der sich mittels verschiedenster Methoden wie etwa Phishing-eMails in den Besitz von Kreditkartendaten zu bringen versucht. In dem spektakulären Hacker-Angriff auf Sony im April wurden mehr als 100 Millionen Kundendaten von den Servern kopiert - darunter befanden sich auch 40.050 Kreditkartendaten sowie 840 Bankkontodaten von österreichischen Kunden.