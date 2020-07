Curiosity Rover ist Bürgermeister am Mars

Der Forschungsroboter Curiosity hat am Mittwoch den ersten Foursquare Check-In auf einem anderen Planeten durchgeführt. Hintergrund ist eine Partnerschaft zwischen der Raumfahrtagentur NASA und dem Ortsbasierten Netzwerk. Das PR-Team von Curiosity wird zukünftig Fotos und Meldungen zu den Tätigkeiten des Mars-Rovers auf Foursquare posten. Außerdem wurde ein “ NASA Explorer Badge" freigeschalten, eine Auszeichnung für Personen, die Orte in den USA besuchen, die einen Zusammenhang mit der Raumfahrtagentur aufweisen.



" NASA nutzt Foursquare als ein Werkzeug, um die neuen Aufenthaltsorte des Rovers auf seiner Mars-Erkundung mitzuteilen. Das wird dabei helfen, die Öffentlichkeit in die Mission zu involvieren und einen Eindruck zu den Reisen des Rovers durch den Gale-Krater zu vermitteln", meint Kommunikations-Chef David Weaver. Die NASA ist seit 2010 auf Foursquare vertreten. Damals tätigte Astronaut Doug Wheelock den ersten Check-In von der Internationalen Raumstation ( ISS).