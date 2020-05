Chrome 15 stiehlt IE 8 die Browser-Krone

Googles Chrome 15 stiehlt nach neuesten Statistiken von StatCounter Microsofts Internet Explorer 8 (IE 8) die Krone für einzelne Browser-Versionen am weltweiten Browsermarkt. Bei einer Datenerhebung Ende November hat das Mess-Unternehmen aus Irland für Chrome 15 einen Marktanteil von 23,6 Prozent festgestellt. Der IE 8 hält demnach bei 23,5 Prozent. Laut StatCounter wurde der Microsoft-Browser erstmals seit dem Frühjahr 2010 an der Spitze abgelöst. Erstmals steht nun keine Version des Internet Explorer an der Spitze der StatCounter-Wertung.



Der Erfolg von Chrome 15 resultiert laut StatCounter vor allem aus der erfolgreich verstärkten Implementierung des Browsers in Unternehmen, durch welche die Verwendung des Browsers zu Bürozeiten gestiegen sei. StatCounter misst die Browser-Versionen von Nutzern, die auf drei Millionen Partner-Webseiten zugreifen.