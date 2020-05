CES 2012 startet: Alles wird drahtlos

Was alle Geräte Dubravac zufolge verbindet, ist Funk. "Es ist eine drahtlose Show. Bei allen Geräten geht es um Vernetzung und Mobilität", so der Forschungschef. Ob 3G, Bluetooth oder WLAN mit diversen Streaming-Standards, alles hängt im Netz. Die Herausforderung der nächsten Jahre werde sein, die Geräte intelligent miteinander zu verknüpfen. "Der Trend geht klar zu Inter-Konnektivität. Noch funktioniert das schlecht. In Zukunft soll dies reibungsloser passieren", so Dubravac. Dies sei auch deshalb notwendig, da immer mehr computerisiert wird, etwa Küchengeräte oder Gesundheit. Schon jetzt habe ein durchschnittlicher US-Haushalt 25 digitale Geräte, der Großteil davon mit Vernetzungsmöglichkeit. Hinzu kommt noch das Auto, das auch zunehmend vernetzt wird. Auf der Messe stellen Ford, Audi, Mercedes und GM bereits diverse Ansätze zu Internet und Apps im Auto vor.



Eine Hürde, die in diesem Zusammenhang jedoch noch genommen werden muss, ist die intelligente Verarbeitung der anfallenden Daten. Obwohl viele Geräte und Sensoren Daten erfassen, mangelt es weiterhin an deren fundierter Analyse, so Dubravac.