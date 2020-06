CeBIT startet voller IT-Hoffnung

Die IT-Branche geht mit Zuversicht in die CeBIT in Hannover. Die weltgrößte Computermesse hat mit mehr als 4.200 Ausstellern den Abwärtstrend der vergangenen Jahre endgültig umgekehrt. Zu den zentralen Themen gehören Sicherheit und Cloud Computing. Als prominenter Gast wird der langjährige Google-CEO Eric Schmidt erwartet.



Am Montag stehen die offizielle Eröffnung mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff an. Beide halten bei der Eröffnungsveranstaltung am Abend (18.00 Uhr) eine Rede. Die eigentliche Messe läuft vom 6. bis zum 10. März.



2011 hatte die CeBIT nach mehreren Einbrüchen angesichts der globalen Wirtschaftskrise und zunehmender Konkurrenz durch andere Hightech-Treffen wieder etwas mehr Aussteller verbucht.