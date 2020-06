Cameron filmt am tiefsten Ozean-Punkt

Als dritter Mensch überhaupt ist "Titanic"-Regisseur James Cameron zum tiefsten Punkt der Weltmeere getaucht. Schneller als erwartet sei er in nur 70 Minuten aus 10.898 Metern aufgetaucht, teilte die National Geographic Society mit. Als erster Mensch war Cameron allein in einem U-Boot in das Challengertief (Challenger Deep) des Tiefseegrabens im Westpazifik hinuntergetaucht. Dort, rund 500 Kilometer südwestlich der Insel Guam, sammelte der 57-Jährige Kanadier sechs Stunden lang Daten und filmte die Tiefseewelt. Vor ihm waren 1960 nur die Schweizer Tiefseeforscher Jacques Piccard und der Amerikaner Don Walsh bis auf knapp elf Kilometer in den Marianengraben abgetaucht.



Nach seiner Rekordtauchfahrt kehrte Cameron am Montag an die Oberfläche zurück. "All systems okay", hatte er nach oben gemeldet, als er den Grund der Tiefseerinne erreicht hatte. Die Umwelt dort unten ist nach Angaben der Forscher von National Geographic dem Menschen fremder als die Mondoberfläche. Die Tauchfahrt war für sechs Stunden geplant. Danach sollten sich Ballastgewichte von dem U-Boot lösen und die sieben Meter lange "Deepsea Challenger" wieder auftauchen.