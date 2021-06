Burlesque-Legende: 72 Jahre und heißer als die Hölle

Attraktiv ist Angel heute noch, obwohl das wilde Leben Spuren hinterlassen hat. "Wir haben viel getrunken, anders hält man das nicht aus. Heute lebe ich gesund, habe zu rauchen aufgehört und esse vorwiegend rotes Gemüse, weil es gut für Leber und Nieren ist." Schönheitsoperationen waren nie eine Option. "Ich bin stolz auf meine Falten. So eine OP muss man alle zehn Jahre wiederholen, das ist doch Geldverschwendung." Das Einzige, was sie am Alter stört, sei die eingeschränkte Beweglichkeit beim Tanzen: "Ich habe Arthritis und Osteoporose. Bei einem Motorradunfall habe ich mir 32 Knochen gebrochen. Aber nichts, was ein Glas Martini nicht lösen könnte."