Ein neuer Weg zum Direktorsposten

Wie wird man im Burgeland Direktor oder erhält einen wichtigen Posten im Schuldienst? Das Verfahren zur Leiterbestellung wird im östlichsten Bundesland refomriert. So wird jetzt zum Beispiel die Kommission, die beim Hearing dabei ist, verkleinert. Außerdem muss künftig auch bei nur einem Bewerber das komplette Anhörungsverfahren durchgeführt werden, erklärte Landesschulratspräsident Gerhard Resch am Mittwochnachmittag in Eisenstadt vor Journalisten.

Die neue Regelung, die vom Landesschulrats-Kollegium am Mittwoch bei einer Enthaltung beschlossen wurde, soll am 15. Februar verlautbart werden und damit in Kraft treten. Zu den wichtigsten Änderungen gehöre eine Neubewertung bei der Berücksichtigung der bisherigen beruflichen Leistungen der Bewerber. Diese werden je nach Größe der Schule mit verschiedenen Faktoren bewertet, erläuterte Resch.