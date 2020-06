Brin: Freies Netz bedroht wie nie zuvor

Diese Tendenzen seien schädlich für die Innovation, sagte Brin weiter. "So kann viel verloren gehen", sagte der Google-Gründer. "Zum Beispiel kann die Information in diesen Apps nicht gecrawlt werden. Man kann sie nicht durchsuchen." In einem Web, das von Facebook dominiert wäre, hätten Page und er Google nicht so groß machen können.



"Du musst nach ihren Regeln spielen, die wirklich sehr restriktiv sind", sagte Brin. Außerdem kritisierte er Facebook dafür, dass man Daten nicht einfach in andere Online-Dienste exportieren kann - immerhin hätten sie Daten aus Gmail über Jahre hinweg angezapft.