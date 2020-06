Brasilien: Schüler mit Chips überwacht

Der Chip selbst sitzt unter dem Schulwappen am Ärmel der Schüler und hält Belastungen wie Waschen und Bügeln stand. Aus dem Bericht geht nicht hervor, welche Technik der Chip nutzt, aber aufgrund der Funktionsweise dürfte es sich um einen simplen RFID-Chip handeln. Die Stadtregierung hat in die Entwicklung des Systems über eine halbe Millionen Euro gesteckt. Bis 2013 sollen alle 43.000 Schüler in den öffentlichen Schulen in Vitoria da Conquista mit dem Chip ausgestattet sein.



Das System hat in Brasilien bereits einige Anhänger gefunden, Schulen aus dem ganzen Land haben sich laut Moraes bereits nach der Funktionsweise erkundigt.