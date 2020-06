Bootfitting – der Skischuh aus dem Ofen

Wenn Skischuhe nicht perfekt passen, dann ist das gar nicht gut – weder für die Pistenperformance noch für den Skisportler selbst.

Füße sind die wichtigste Steuereinheit des Skifahrers, zu großes oder zu kleines Schuhwerk verhindert die optimale Kraftübertragung auf den Ski. Abgesehen von allerlei Leiden, die von üblen Schmerzen bis zum eingeschlafenen Fuß reichen. Der ehemalige Skirennläufer Hans Knauß kennt die Problematik aus eigener Erfahrung: "Wenn man keinen Halt im Skischuh hat und auf einer eisigen Piste unterwegs ist, ist das Gefühl so: Man fährt auf der Tangente und bei der Ausfahrt gibt’s einen Reifenplatzer. Man schaut nur, dass man das Auto irgendwie durchderwurschtelt."

Das mit dem "Durchderwurschteln" wird zunehmend obsolet. Ein neuer Trend im Sportartikelhandel setzt sich durch: Beim "Bootfitting" – einer Technik aus dem Profisport – wird der Skischuh mithilfe von Wärme individuell an den Fuß angepasst. Was vor einigen Jahren noch ein teures Verfahren für gut Betuchte war, wird heuer erstmals flächendeckend in Österreich angeboten. Dieter Schott von Sport 2000 International beschreibt, wie das geht: "Der Kunde kommt zu uns und sucht sich die Skischuhe seiner Wahl aus. Sie werden auf 80 bis 110 C in einem speziellen Ofen erwärmt. Auf diese Weise wird das Material weich und flexibel, bereit für die Anpassung. Man schlüpft in den warmen Schuh hinein, der wird mit einer Gamasche umwickelt, die mit Druckluft aufgeblasen wird. Zusätzlich werden außen Kühlelemente angebracht." Nach 30 Minuten ist der Individualschuh – von Atomic, Fischer und Salomon – fertig. Kostenpunkt: ab 300 Euro.