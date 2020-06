Blackberry-Software auf iOS und Android

Als relativ unsicher erwies sich ein Blackberry-Event in London am Dienstag-Abend. Nach dem Auftritt des Sängers Jessie J. wurde ein Mann bei der Garderobe mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie The Telegraph berichtet. Eine peinliche Angelegenheit für RIM, welches in Großbritannien bereits ein angeschlagenes Image zu verteidigen hat. Dem Kurznachrichten-Dienst Blackberry Messenger wurde vorgeworfen, eine signifikante Rolle bei der Organisation der London Riots im August 2011 gespielt zu haben.