Bing vertieft Facebook-Integration

Microsoft hat seine Suchmaschine Bing überarbeitet und will mit einer tieferen Integration des Online-Netzwerkes Facebook Boden auf den Rivalen Google gut machen. In den Bing-Suchergebnissen soll künftig für eingeloggte Nutzer in der farblich abgehobenen rechte Spalte einen Liste von Freunden aus dem Online-Netzwerk Facebook aufscheinen, die Antworten auf die Suchanfrage geben könnten.