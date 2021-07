Bing Maps plant Luftbilder von Österreich

Der Microsoft-Kartendienst Bing Maps setzt noch stärker auf die Online-Community des Kartendienstes OpenStreetMap. Der Softwarekonzern will etwa bis Ende 2012 hochaufgelöste Luftbilder von Österreich erstellen, die unter anderem von den OpenStreetMap-Usern ausgewertet werden sollen. Einblicke in die Projekte von Bing Maps und dessen Partnerschaft mit dem Community-Projekt gaben Experten am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Sie sind anlässlich der "1st European State of the Map Conference" in Wien.