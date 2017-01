Lucy Walker, 27, aus Newcastle wollte endlich einmal wieder ihre Freundin Zara Quli, 26, in Birmingham besuchen. Die beiden Städte liegen laut Google Maps in etwa 330 Kilometer voneinander entfernt. Als Walker die Zugtickets für ihr Vorhaben buchen wollte, war sie über deren hohen Preis erstaunt. Das erzählte sie der britischen Zeitung Daily Mail.

Flug statt Zug

Hin- und Rückfahrt für die Strecke sollten 105 Pfund, das sind umgerechnet rund 120 Euro, kosten. beiden Freundinnen recherchierten, dass ihnen Flüge nach Málaga im Süden Spaniens billiger als die Zugfahrt kommen würden. Der Flug von Newcastle nach Málaga und zurück kostete bei Ryanair knapp 20 Pfund, also rund 23 Euro. Für 56 Pfund, umgerechnet rund 64 Euro, konnte Quli mit der spanischen Billigfluglinie Vueling von Birmingham nach Málaga und wieder zurück fliegen.

Friends from Newcastle & Manchester Daily Mail https://t.co/XN9lp5qs1S met in Malaga https://t.co/4NGp3qhC4d as flights cheaper — Rogelio Osborne Rojo (@coloraodark) January 14, 2017

Also entschieden sich die beiden Freundinnen dazu, sich im rund 2.200 Kilometer entfernten Málaga zu treffen, wo sie schließlich auch drei Tage verbrachten. Für die Flugtickets haben sie dabei weniger bezahlt als für die Zugtickets, zwei Mal übernachteten sie im Hostel für rund elf Euro pro Nacht. Walker sagte gegenüber der englischen Zeitung Metro, dass auch sonst in Spanien alles billiger gewesen sei. "Eine Flasche Bier kostet nur zwei Euro." Für den Preis von ein paar Drinks inklusive Tapas hätten sie außerdem in London gerade einmal einen Cocktail bekommen.

Sie sei eigentlich jemand, der auch an die Umwelt denke, sagte Walker. "Normalerweise würde ich so etwas nicht tun, aber der Zug war wirklich sehr teuer und die Flüge viel günstiger."