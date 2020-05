Keine Chancengleichheit in Österreich

Die Leistungsunterschiede zwischen Schülern aus "gutem" Elternhaus und Schülern aus sozial benachteiligten Familien sind in Österreich im OECD-Vergleich hoch. Das zeigt erneut eine am Dienstag veröffentlichte Spezialauswertung der jüngsten PISA-Studie. Der Abstand zwischen Schülern mit hohem bzw. niedrigem sozio-ökonomischem Status beim PISA-Test 2009 beträgt in Österreich 104 Punkte, "ungleicher" geht es in der OECD nur in Ungarn (118), Belgien und Luxemburg (je 115) zu. Frankreich (110), die USA (107), Deutschland (105), Israel und Neuseeland (je 103) liegen in etwa gleichauf mit Österreich. Im OECD-Schnitt beträgt der Leistungsunterschied 89 Punkte, das entspricht mehr als zwei Schuljahren.