Bilder des iPhone-5-Gehäuses aufgetaucht

Der Technikblog 9to5 Mac und die iPhone-Reparatur-Website uBreakiFix haben Bilder eines Gehäuses erhalten, dass das des neuen iPhones sein soll. Demnach wird es das iPhone wieder in den Farb-Varianten Schwarz und Weiß geben. Die Rückseite besteht zum Großteil aus Aluminium, die Ober- und Unterseite sind aus Plastik – vermutlich, um die Sendeleistung der Antennen nicht durch das Metallgehäuse zu beeinträchtigen.



Das Gehäuse soll laut der anonymen Quelle der Fotos genauso breit wie das des iPhone 4S sein aber höher. Das Display soll so 4 Zoll groß sein und Gerüchten zufolge eine Auflösung von 1136 x 640 Pixel haben. Der Home-Button ist vorhanden und an der gewohnten Position. Auch eine Micro-SIM-Karte scheint wieder zum Einsatz zu kommen.