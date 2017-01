Betsy DeVos: Waffen in der Schule wegen "Bären-Gefahr"

Bei ihrer Anhörung vor dem Senat wurde die designierte US-Bildungsministerin Betsy DeVos gefragt, ob sie der Meinung ist, dass Waffen eine Berechtigung in der Schule haben. Sie antwortete darauf, dass das die Kommunen und Bundesstaaten selbst entscheiden sollten. Sie verwies in diesem Zusammenhang zudem auf eine ländliche Schule in Wyoming. Als Schutz vor Bären wurde um diese ein Zaun gebaut. "Ich denke, dass es dort wahrscheinlich eine Waffe in der Schule gibt, um sich vor potenziellen Grizzlybären zu schützen."

Diskussion um strengere Waffengesetze

In Amerika gibt es immer Diskussionen um strengere Waffengesetze, unter anderem weil es an amerikanischen Schulen immer wieder zu Schießereien kommt. In welchen Bereichen der Öffentlichkeit das Tragen von Waffen verboten ist, wird in den US-Staaten unterschiedlich geregelt. In einigen gibt es waffenfreie Zonen in Schulen. Der scheidende Präsident Barack Obama trat während seiner Amtszeit für verschärfte Waffengesetze ein, er scheiterte jedoch am Widerstand der Republikaner im Kongress. Der designierte US-Präsident Donald Trump lehnt diese Verschärfung, genau wie waffenfreie Zonen an Schulen, ab.