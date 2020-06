Wie man Kindern Lust auf Bewegung macht

"Kinder in Wien" (KIWI) als einer der größten privaten Träger für Kindergärten in Wien sieht Bewegung und Sport als wichtige Schlüssel für eine ganzheitlich gesunde Entwicklung von Kindern. Dazu braucht es eine bewegungsfreundliche Umgebung, die viele unterschiedlichen Anlässen zum körperlichen Tun und Explorieren ermöglichen.

Alle Standorte weisen deshalb Bewegungsräume und ein auf kindliche Bewegungsbedürfnisse abgestimmtes Raumkonzept auf. Ein eigener Garten oder Dachterrassen für die Bewegung im Freien sind in den meisten Standorten gegeben. Regelmäßige Ausflüge zu nahe gelegenen Spielplätzen, Grünflächen und Waldtage sind ebenso im KIWI-Konzept verankert.

Kinder brauchen eine Umwelt, die man anfassen, fühlen, hören, riechen, in der man sich bewegen und Erfahrungen sammeln kann. Das von ihnen so häufig praktizierte Greifen nach Gegenständen aller Art wird zu einem "Be-Greifen", das Fassen zu einem "Er-Fassen". Toben, klettern, hüpfen, springen, balancieren oder laufen stärken nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern auch die intellektuellen. Der Drang nach Bewegung ist für Kinder ein starkes Bedürfnis. KIWI setzt deshalb auf ein vielfältiges Angebot von freien und von den Kindern selbstbestimmten Bewegungsaktivitäten, aber auch angeleitete und auf besondere Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete Bewegungsangebote.

An den 72 Standorten von KIWI finden neben den alltäglichen Bewegungsmöglichkeiten auch spezielle Programme in Kooperation mit Sportvereinen - im Speziellen mit der Wiener Sportunion - statt. Das Spektrum ist breit gefächert und reicht von Skifahren, über Tennis bis zur rhythmisch-musikalischen Früherziehung. Dadurch wird das Interesse der Kinder an unterschiedlichen Bewegungsformen, aber auch für verschiedene sportliche Angebote geweckt. Die Sportunion Wien ist ein langjähriger Partner und bietet in den KIWI-Kindergärten zusätzlich ein vielfältiges Sportangebot an.

Mit der Sportunion Wien gestaltet KIWI auch Veranstaltungen. Seit 2004 findet jährlich der "Eltern-Kind-Lauf" statt. Einen weiteren Höhepunkt bilden seit 2010 die "KIWI Sportsdays", um Eltern und Kindern Sportangebote in ihrer unmittelbaren Wohnnähe näher zu bringen. Von September 2013 bis Jänner 2015 wurden 72 Angebote durch die Sportunion Wien in KIWI-Kindergärten abgehalten, über 635 Kinder haben die speziellen Angebote in den Kindergärten in Anspruch genommen. Für 2015 ist eine weitere Ausweitung vorgesehen.

Monika Riha, pädagogische Geschäftsführerin bei KIWI, weiß: "Das Bedürfnis nach Bewegung muss auch in der räumlichen Gestaltung eines Kindergartens Rechnung getragen werden."