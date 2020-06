Baumerkennung: Mensch schlägt Computer

Im Jahr 1996 gelang es dem IBM-Schachcomputer " Deep Blue" als erstem Rechner der Welt, den amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparow zu schlagen. So weit sind Programme noch nicht, wenn es um das Erkennen von Bäumen geht. Das in Zusammenarbeit von Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) und Wissenschaftern der Technischen Universität ( TU) Wien entwickelte Programm " Deep Green" unterlag Waldexperten beim Baumerkennen, teilten die Bundesforste am Dienstag in einer Aussendung mit. Nun kann jeder Naturbegeisterte im Internet gegen " Deep Green" antreten.